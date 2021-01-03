بسب لعب كرة قدم" إصابة شاب بطعنه في الصدر أثر مشاجرة بشربين

الأحد 03/يناير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك

أصيب شاب بطعنه شبه نافذ في الصدر اثر مشادة كلامية علي خلاف سابق أثناء لعب كرة قدم بشربين.

تلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة شربين يفيد بورود بلاغ من مستشفى شربين العام بوصول شاب يدعي قدري السيد السيد 18 سنة، طالب، ومقيم بقرية كفر الترعة القديم التابعة لدائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر
من الناحية اليسري وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبسؤال المصاب اتهم المدعو" محمد ع ا"،22سنة، طالب بكلية خدمة اجتماعية، ويعمل نجار موبيليا ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " مطواة " وأحداث أصابته على اثر حدوث مشادة كلامية لوجود خلافات سابقةبينهما اثناء لعب كرة القدم تطورت إلى مشاجرة اليوم.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وتبين أصابته بجرح قطعي بالبطن من الجهة اليسرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب باحداث
إصابته بمطواة لذات الخلافات ووارشاد المتهم تم ضبط الأداة التقنية " مطواة - تم التحفظ عليها "
وتحرر عن ذلك المحضر رقم492021 مركز شرطة شربين، وجاري العرض على النيابة العامة.

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