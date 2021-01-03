لعبسه بالسلاح...إصابة بائع أحذية بطلق ناري في المنصورة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أصيب شاب بطلق ناري اثناء عبثه بسلاح ناري، مما أدي الي بتر 3 اصابع من القدم اليسري بمنية سندوب التابعة لمركز المنصورة.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا من مركز المنصورة يفيد بورود بلاغ من مستشفي المنصورة العام بوصول شاب يدعي اسلام العسيوي احمد، 17 سنة ومقيم بمنية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بائع احذية، مصابا برش خرطوش بالقدم اليسري ادي الي بتر 3 اصابع من ذات القدم.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الي مكان الحادث وتبين ان الشاب كان يبعث بسلاح ناري "خرطوش" بحوزته ادي الي خروج طلقة عن طريق الخطأ واحدثت اصابته.

وبسؤاله ايد مضمون الفحص وبإرشاده تم العثور علي السلاح الناري وطلقتين.

وتحرر المحضر لازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

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