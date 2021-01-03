رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم

الأحد 03/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريهام على

تفقد الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظةالفيوم، شارع الجلاء بابو جنشو وشارع المقابر وكوبري أبو جنشو لتفقد انتظام أعمال الرصف بهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أنه تم خلال الجولة تفقد أعمال صيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإنارة العامة وتم التوجيه بتجنيب أعمدة الإنارة إلي أقصي جانبي الطريق لتوسعة الطرق والشوارع.

وكذلك بدء أعمال تعلية مطابق الصرف الصحي بشارع المقابر لتتناسب مع منسوب الشوارع بعد أعمال الرصف الجارية، بالإضافة لتنفيذ حملة لضبط حركة المرور والتصدي لظاهرة السير عكس الاتجاه وإلزام السائقين وقائدي المركبات بالطريق الصحيح لمنع حدوث اختناق مروري.

كما وجه سيادته برش وتعقيم شوارع المدينة ابتداء من شارع مجلس المدينة والمحكمة الشرعية مرورا بشارع شرق السكة الحديد
والمصالح الحكومية ( الإدارة الزراعية – مكتب بريد ابشواي – بنك مصر – البنك الأهلي )
حفاظا على سلامة المواطنين وتصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد

حيث صرح رئيس المركز بان قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور محافظ الفيوم، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحصيل غرامات فورية لمن يتم ضبطه مخالفا للإجراءات وغير مرتدي الكمامة بدء تطبيقها منذ صباح اليوم الأحد 3 يناير 2021.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بالمواطنين وكذلك الموظفين بالالتزام حفاظا علي سلامة المواطنين وتجنبا لوقوعهم تحت طائلة القانون وتنفيذ الغرامات الفورية.
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم
رئيس مدينة أبشواي: تعقيم شوارع المدينة ومكتب البريد والبنوك وبدء تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات من صباح اليوم

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