تفاصيل إصابة شخصين في مشاجرة لخلافات علي جمعية في الدقهلية

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أصيب شخصين فى مشاجرة بينهما وبين آخرين بسبب خلافات بينهم، بقرية أوليلة مركز ميت غمر.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من محمود عبد الباسط 32 عام عامل، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وإشتباه نزيف داخلى بالصدر وحسين مصطفى 29 سنة عامل، مصابا بجرح بفروة الرأس واشتباه مابعد الارتجاج، إدعاء تعدى من قرية أوليلة مركز ميت غمر.

وبانتقال ضباط مباحث المركز والفحص وسؤال زوجة الأول " شقيقة الثاتى " المدعوة عائشة مصطفى عمارة 35 سنة ومقيمة بذات القرية، اتهمت كلا من محمود كمال 37 سنة، وبلبل السيد 34 سنة سمكرى سيارات، ويقيمان بذات القرية، بالتعدى عليهما بالضرب بالة حادة سكين بحوزة الأول، وإحداث إصابتهما وذلك لخلافات مالية بينهم حيث أن المجنى عليهما مشتركان في جمعية مالية " مع المتهمان وتأخرا في سداد القسط الشهرى.

تم ضبط المتهمان، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاد الأول تم ضبط الاداة المستخدمة،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.