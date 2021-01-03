أحمد موسى عن المصالحة الخليجية: "قطر والإخوان ليس لهم أمان"

تسآل الإعلامي أحمد موسى، حول إمكانية إقدام مصر على المصالحة مع القطريين الإرهابيين.





وقال "موسى"، خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، إن الشعب المصري يجب أن يكون له دورا في أي إجراء يتم اتخاذه، مشددًا على أن الدولة بجميع مؤسساتها والمواطنين لا يمكن أن يعطوا أمان للإخوان او القطريين الإرهابيين.



