أحمد موسى عن المصالحة الخليجية: "قطر والإخوان ليس لهم أمان"
الأحد 03/يناير/2021 - 04:23 م
رقية جمال
تسآل الإعلامي أحمد موسى، حول إمكانية إقدام مصر على المصالحة مع القطريين الإرهابيين.
وقال "موسى"، خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، إن الشعب المصري يجب أن يكون له دورا في أي إجراء يتم اتخاذه، مشددًا على أن الدولة بجميع مؤسساتها والمواطنين لا يمكن أن يعطوا أمان للإخوان او القطريين الإرهابيين.
وتابع "موسى"، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أعطى أمان للإخوان، وأخرجهم من السجون، ومنحهم وظائف ورواتب، وحاولوا اغتياله، والرئيس الرحال محمد أنور السادات، أول من أجرى حوار معهم، وبعد ذلك اغتالوه، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، سمح لهم بإقامة جميع شركاتهم، إلى جانب إقامة مكتب خاص للجماعة ولم يتم إغلاقه، وحصلوا على مقاعد بالبرلمان، وتأمروا على مبارك في النهاية، مشددًا على أن الإخوان وقطر وتركيا ليس لهم أمان.