ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بدبي خلال الربع الثالث من 2020

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في إمارة دبي خلال الربع الثالث من عام 2020 ارتفاعا بنسبة 12.37 في المئة وذلك بعد أن شهد هذا الرقم انخفاضا بنسبة 8.22 في المئة خلال الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول منه وانخفاضا بنسبة 2.89 في المئة خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بالربع الرابع منه.













وأوضح تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي سجل انخفاضات خلال عام 2020 متأثرا بانتشار جائحة "كوفيد - 19" ما أثر بشكل كبير على حركة الإنتاج ولكن وفي الوقت نفسه أظهر التغير الربعي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع الثاني 2020 التعافي الكبير في حركة الإنتاج.









وعلى الصعيد السنوي سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لقطاع الصناعة التحويلية للعام 2019 انخفاضا مقداره 0.46 في المئة مقارنة بعام 2018 وكذلك خلال عام 2020 الذي شهد انخفاضات متتالية بلغت 0.47 في المئة خلال الربع الأول و13.24 بالمائة خلال الربع الثاني و1.20 في المئة خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترات من عام 2019.