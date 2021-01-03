القضاء يغرم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه لسب وقذف جمال جبر

الأحد 03/يناير/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق 20  ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الاهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.

 

جاء ذلك في القضيتين رقم 15290 لسنة 2020 ، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

 

وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدي عبدالغني بالتعدي عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لإحدى البرامج التليفزيونية بدعوى إنحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلي الحالي في أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة قبل نهائي دوري الأبطال.

 

ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدي عبدالغني إلتزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامي مهاب عثمان بإتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعوتين بإدانة مجدي عبدالغني وأصدرت محكمة جنح الدقي الحكم السالف الإشارة إليه.

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