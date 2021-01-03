(وزارة التموين) ننشر رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية و دعم مصر

الأحد 03/يناير/2021 - 04:16 م
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

(وزارة التموين) ننشر رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية و دعم مصر 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 | حددت وزارة التموين المصرية موعد إضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين خلال شهر يناير 2021 الجاري، موضحة أن تسجيل المواليد الجديد سيتم على موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر، وأوضحت الوزارة أنه سيتم إضافة المواليد وكذلك تعديل البيانات في البطاقة التموينية عبر الأنترنت عبر التسجيل في بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر وكذلك مكاتب التموين.

موعد إضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين 2021
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يناير موعداً لإضافة المواليد وتعديل البيانات في بطاقة التموين، وأوضحت الوزارة أن إضافة المواليد ستتم للفئات الأكثر احتياجاً، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع بوابة مصر الرقمية ودعم مصر.

طريقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية
ونوضح لكم خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من المنزل كالتالي:

- الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية (اضغط هنــا).

- اختيار ضم أفراد أسرتي.

- ومن ثم اختيار ابدأ الخدمة.

- بعدها تظهر صفحة تقديم الطلبات، وتتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية ومن ثم اختيار المحافظة.

- بعدها تظهر بيانات مقدم الطلب والمحافظة وعدد الأفراد والمديرية والإدارة التموينية ومن ثم نضغط على مربع موافق على الشروط والأحكام.

- يتم اختيار الأشخاص المراد ضمهم ويشترط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، ومن ثم تسجيل الرقم القومي.

– يمكن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقف الطلب.

(وزارة التموين) ننشر رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية و دعم مصر 

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