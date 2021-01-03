خالد الغندور يدعم فيراري الزمالك الجديد

الأحد 03/يناير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
محمد زكي

حرص خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والاعلامي بقناة الأبيض الرسمية، على دعم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول، كنوع من أنواع التحفيز عقب مشاركته لأول مرة مع الزمالك في لقاء إنبي أمس.

 

ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" : "بداية طيبة لحمزة المثلوثي مع فوز مهم وإن شاء الله مع الوقت يصل للفورمة المطلوبة".

 

وفي سياق أخر، حرص حمزة المثلوثي خوض تدريبات منفرده صباح اليوم الأحد، على الرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات، بناءًا على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني.

 

وخاض "المثلوثي" تدريبات بدنية في جيم النادي لمدة ساعة، وذلك لرفع معدل الكفاءة البدنية له، ثم غادر التونسي مقر القلعة البيضاء.

 

وشارك حمزة المثلوثي أمس مع الفريق أمام إنبي، حيث تواجد في التشكيل الأساسي،  وتمكن الزمالك من الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، جاءت أهداف الزمالك عن طريق "أشرف بن شرقي و يوسف أوباما" بينما جاء هدف إنبي عن طريق رامي صبري.

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