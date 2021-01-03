أحمد موسى: غير مسموح وفاة مريض لعدم وجود رعاية صحية

عقب الإعلامي أحمد موسى، على ما تم تداوله حول وفاة بعض مصابي كورونا في مستشفيات بمحافظتي الغربية والشرقية بسبب نقص الأكسجين، قائلًا: "غير مسموح أن يموت مريض لعدم وجود رعاية صحية"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقات في الأمر ولن يتم ترك حق المواطنين.





وأضاف "موسى"، خلال بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن صوت المواطنين أصبح واصل ومسموع، ولا يمكن لأحد حاليًا إخفاء أي معلومة، معقبًا: "جميع المواطنين في أيديهم محمول وبيصوروا كل حاجة، ودا حق كل مواطن".





ونوه، بأن مشكلات وتداعيات فيروس كورونا متواجدة في العالم أجمع وليس في مصر فقط، موضحًا أنه سيتناول هذه الأمر باستفاضة خلال حلقة اليوم من برنامجه "على مسئوليتي" الذي يتم إذاعته عبر فضائية "صدى البلد"، متابعًا لجمهوره: "احنا عاملين شغل مهم النهاردة من مستشفى الحسينية بالشرقية، ولازم تعرفوا أننا صوت المواطن".



