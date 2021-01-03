الإفتاء: البس الكمامة ألا تكفيك صورة الممرضة

الأحد 03/يناير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك نداء لكل مواطن مصري بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقالت الإفتاء: البس الكمامة! ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى.

وأضافت: كل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم...اللهم اجزهم عنا خير الجزاء ونحن المصريين علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.

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