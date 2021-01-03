وفد طامية بالفيوم ينفذ حملة لتطهير القرى والمنشآت ضد فيروس كورونا



وشملت الحملة تعقيم مبنى الوحدة المحلية بقرية فانوس ومكتب البريد ومركز الشباب ومدرسة خلوصي الابتدائية ومبنى الوحدة الصحية ومساجد القرية، وعددا من الشوارع الرئيسية والفرعية، بدءًا من مدخل عزبة مغيب وحتى نهاية قرية فانوس.



وتواصل لجنة الوفد بطامية استكمال أعمال الرش والتعقيم والتطهير بعدد من المؤسسات والمنازل خلال الأيام القادمة بالقرى التابعة للمركز بالتنسيق مع رئاسة المركز ورؤساء القرى التي تشملها المبادرة.

تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ بدعم الدولة المصرية ومساندة المواطنين في مواجهة جائحة كورونا، نفذت لجنة حزب الوفد في مركز طامية برئاسة الدكتور ربيع السيسي، وتحت إشراف عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للحزب في الفيوم حملة لأعمال التطهير والتعقيم في عددا من قرى المركز.جاء ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس المركز، وبحضور المهندس محمد فتحي نائب رئيس المركز والمهندسة نسرين سعد رئيس الوحدة المحلية بقربة فانوس، ومشاركة محمد البحيري سكرتير عام لجنة طامية وحسن هليل أمين الصندوق ومحمد هوارى عضو اللجنة وأيمن الفرجاني ومحمود السمان وكرم شعبان ومحمود مراد ومحمد رمضان ومحمد رشاد وهيثم رمضان، وعدد من أعضاء وشباب وفتيات بيت الأمة بالفيوم.وقامت الحملة المرور على عدد من المحلات التجارية والمنشآت لتوعية المواطنين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تنفيذ تطهير وتعقيم السيارات في المواقف ووضع لافتات إرشادية وملصقات توعوية تفيد بطرق الوقاية من الاصابة بالفيروس؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس.