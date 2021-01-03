محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير

الأحد 03/يناير/2021 - 03:57 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية تفقد خلالها مستشفي حميات بنها ومستشفي بنها التعليمي ومستشفي كفر شكر المركزي يرافقه الدكتورة سعاد محمد عبد الحليم وكيل مديرية الصحة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد والي أعمال التطوير التي تجري بحميات بنها والمستشفي التعليمي
استمع المحافظ إلى شرح لأقسام المستشفى وعدد أسرة العناية المتوسطة والمركزة كما استمع المحافظ إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.
وفي مستشفي حميات بنها شدد المحافظ علي سرعة الإنتهاء من تركيب شبكة الغازات وتانك الإكسجين خلال الإسبوع الجاري وإدخال المستشفي الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير الي 105 سرير وفي مستشفي كفر شكر وجه المحافظ أيضا بسرعة ضخ الإكسجين بالتانك لإستقبال المرضي.
وأكد المحافظ علي استمرار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمستشفيات المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد بمختلف مدن المحافظة
كما تابع المحافظ التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وأعلن المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، فانه بدأ اليوم الاحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية حيث قامت الادارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجالس المدن والاحياء بحملات مكبرة بدات منذ الصباح الباكر واسفرت عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 460 مواطن ومواطنة وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المستشفيات لمتابعة سير العمل ودفع أعمال التطوير

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