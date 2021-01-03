لاعب الأهلي: كنت في حاجة إلى الخروج والحصول على دقائق لعب

أكد عربي بدر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه كان يحتاج إلي الخروج مؤقتا لأي ناد من أجل الحصول علي فرصة المشاركة في المباريات.





وانضم عربي بدر لنادي الجونة لمدة ٦ أشهر تبدأ من شهر يناير الحالي وحتي نهاية الموسم الحالي.





وقال اللاعب: "وقعت علي عقود رسمية مع الفريق وسأنضم للتدريبات غدا وأتمني أن يحالفني التوفيق في هذه التجربة".





وأضاف لاعب وسط الأهلي:" كنت في حاجة شديدة إلي الخروج معارا حتي أحصل على فرصة المشاركة في المباريات وسأبذل قصاري جهدي لاثبات نفسي ومن ثم العودة للفريق الأحمر في الموسم الجديد ".



