فلسطين تسجل 31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 03:53 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

رصدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة.

 

ولفت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 124 "منهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي".

 

وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

 

وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة الفلسطينية، مجموعة من الإجراءات منها منع "الحركة يومياً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين.. كما تُمنع الحركة منعاً باتاً في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين إصابات كورونا

أخبار تهمك

إنتر ميلان يعرض نجمه على ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يبدأ خطوات قيد صفقته الجديدة محليا وإفريقيا

منذ 40 دقيقة

لابورتا يسخر من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا في فلسطين تتجاوز 15 ألفاً

فلسطين تسجل 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 8 وفيات و506 إصابات بفيروس كورونا

فلسطين تسجل حالة وفاة و431 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين تسجل 1422 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

02:29 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى