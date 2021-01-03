فلسطين تسجل 31 وفاة و1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 1155 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، أن قطاع غزة سجل 409 إصابات جديدة من مجمل الحالات الجديدة.

ولفت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 124 "منهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قررت استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.

وفي وقت سابق، اتخذت الحكومة الفلسطينية، مجموعة من الإجراءات منها منع "الحركة يومياً من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين.. كما تُمنع الحركة منعاً باتاً في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين".