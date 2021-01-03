تحركات الدولة لتطبيق الغرامة الفورية حال عدم ارتداء الكمامات

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اتخذت المحافظات والداخلية على مدار الساعات الأخيرة عدد من التحركات من أجل تطبيق الغرامة الفورية للمخالفين لارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وبدأت الحكومة، اليوم الأحد، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومن يتم ضبطه غير ملتزم بارتداء الكمامة ستحصل منه الغرامة بصورة فورية بقيمة 50 جنيهًا، والقرار يشمل ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل، فيما يتم استثناء أصحاب السيارات الخاصة ليسوا ملزمين بارتداء الكمامة.



تكثيف أمني بمناطق التجمعات:

كثف أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد، تواجدها فى مختلف وسائل النقل الجماعى والأماكن الخدمية والشرطية والحكومية على مستوى الجمهورية لملاحقة مخالفى قرار عدم ارتداء، وتم نشر أفراد شرطة فى مواقف الأقاليم ومواقف السرفيس ومحطات الركاب فى جميع محافظات الجمهورية للتأكد من التزم جميع المواطنين بالقرار.



تحركات هيئة النقل العام:

كما بدأت هيئة النقل العام، بالقاهرة، تطبيق الغرامات الفورية لغير الملتزمين بارتداء الكمامات خلال استقلالهم أتوبيسات النقل العام، بواقع خمسين جنيها لغير المرتدين للكمامة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.



جولة تفقدية لمحافظ القاهرة:

كما قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة مفاجئة لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد عدد من المواقف من بينها ميدان رمسيس وموقف عبد المنعم رياض حيث تم تحرير عدد من المحاضر لغير الملتزمين بإرتداء الكمامات.



إلتزام المحافظات بالقرار:

وهو الأمر الذي ظهرت نتائجه على المحافظات، فعلى سبيل المثال اتخذت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور القليوبية، الإجراءات القانونية تجاه 450 سائقا لمركبات النقل الجماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم توقيع غرامات الـ50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة على 360 مواطنا، وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الغرامة المقررة من مجلس الوزراء يتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة.



أما الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف للوقوف علي مدي التزام السائقين، أسفرت عن تغريم 108 مواطن بالمواصلات العامة والمحال التجارية لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء.

