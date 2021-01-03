OPPO Find X2 Pro يفوز بجائزة أفضل هاتف رائد لعام 2020

تم تزويد هاتف Find X2 Pro بثلاث كاميرات: واحدة بعدسة ذات زاوية عريضة 48 ميجا بكسل، والثانية بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية 48 ميجا بكسل، والثالثة ذات عدسة مقربة "تيليفوتو" بدقة 13 ميجا بكسل، وتدعم ثلاثتها تقنية التقريب الهجين حتى عشر مرات.

وتستخدم العدسة ذات الزاوية العريضة (الكاميرا الرئيسية) في هاتف Find X2 Pro مستشعر IMX689 المصمم خصيصاً من "سوني"، وهو الأكبر حجماً بين نظرائه في كاميرات الهواتف المحمولة التي تعمل بدقة 48 ميجا بكسل. ويعمل المستشعر مع تقنية dual native ISO وفتحة الغالق F/1.7 لتوفير قدرات تصوير مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وباستخدامه الجيل الثاني من تقنية التقريب الهجين حتى 10 مرات، ومثبّت صورة بصري (OIS) جديد كلياً، وتقنية المزج متعدد التركيز للصور، مما يتيح إمكانية تكبير الصورة حتى 60 مرة بالحد الأقصى، الأمر الذي يمكّـن المستخدمين من التقاط صور ليلية مقـرّبة بمنتهى السهولة، فضلاً عن تصوير مقاطع فيديو مع خاصية التقريب حتى 30 مرة.

ويمكن كذلك التقاط مقاطع الفيديو في هاتف Find X2 Pro بنمطي الثبات الفائق العادي Ultra Steady Video والمتقدم Ultra Steady Video Pro. وبالاعتماد على العدسة ذات الزاوية العريضة 120 درجة بدقة 48 ميجا بكسل وخوارزمية تثبيت الصور المطورة منOPPO، يستطيع المستخدمون التقاط أفضل الصور المتحركة بزاوية رؤية عريضة.

تقنية شحن فائق السرعة

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يستخدم هاتف Find X2 Pro بطارية بسعة 4,260 ميلي أمبير. كما تم تزويد الهاتف بتقنية الشحن فائق السرعة SUPER VOOC Charge 2.0 بقوة 65 واط، وهي تقنية الشحن الأسرع والأكثر أماناً في قطاع الهواتف المحمولة، حيث يمكنها شحن هاتف Find X2 Pro بشكل كامل في غضون 38 دقيقة فقط.