OPPO Find X2 Pro يفوز بجائزة أفضل هاتف رائد لعام 2020

الأحد 03/يناير/2021 - 03:25 م
OPPOFind X2 Pro
OPPOFind X2 Pro
الفجر

 

فاز هاتف OPPO Find X2 Pro بجائزة أفضل هاتف رائد (The Best Flagship) في عام 2020 وفقاً لاستطلاعات قراء جريدة الفجر، حيث أثبت الهاتف كفاءة كبيرة وقدم تجربة مستخدم فريدة وانيقة بتكنولوجيا متطورة.

 

وكانت أوبو  قد أطلقت هاتفها الرائد Find X2 Pro OPPO فى السوق المصري في أغسطس الماضي بسعر 19990 جنيه، والذي يضم مجموعة من التقنيات المتطورة، خصوصا فيما يتعلق بقدرات التصوير وعمر البطارية، فضلاً عن واحدة من أكثر الشاشات تطوراً في القطاع.

 

 


OPPO Find X2 Pro يفوز بجائزة أفضل هاتف رائد لعام 2020


ويعد الهاتف امتداد لسلسلة Find X  من أوبو والتى أطلقت الشركة الإصدار الاول منها (OPPO Find X) في عام 2018 حيث كان بمثابة طفرة تكنولوجية تعكس مدى التقدم الذي أحرزته OPPO في مجال البحث والتطوير حيث اطلق على الهاتف لقب مكافح التجسس في ذلك الوقت نظراً لتصميمه الفريد الذي أخفى كامل الكاميرات الخلفية والامامية داخل جسم الهاتف كما كان من اوائل الهواتف التي قدمت تكنولوجيا الكاميرا المنبثقة والشاشة الكاملة للمستخدم التي لاتشغل الكاميرات او الحواف أي حيز منها.

 

 

مواصفات الجهاز:

 

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 865 تكنولوجيا 7 نانو

التخزين / الرام: 512 جيجا مع 12 جيجا رام

الكاميرا: خلفية ثلاثية 48+13+48 م.ب. / امامية 32 م.ب.

الشاشة: 6.7 بوصة بدقة QHD+ بها ثقب صغير

نظام التشغيل: اندرويد 10.0

البطارية: 4260 مللي أمبير

 

 

 

 

 

 

قوة الأداء وجمال التصميم

 

يأتي Find X2 Pro  بشريحتين ويعد واحداً من أوائل الهواتف المحمولة التي يتم تزويدها بمعالج سناب دراجون 865 الرائد من "كوالكوم"، مما يضمن تجربة متميزة للمستخدمين.

تمتاز هواتف Find X2 Pro  بهيكل لامع من الأمام والخلف مع انحناءة انسيابية مزدوجة في الجهة الخلفية، وتم صنع واجهته من الجيل السادس من زجاج كورنينج جوريلا. ومع تقنية التغليف المتطورة COP وتصميم الحواف المنحنية بمقدار 67,8 درجة، يكتسب الهاتف جمالية بصرية تجعله يبـدو بلا حدود مع انحناءات رائعة الملمس على الأطراف.

 

وفضلاً عن الزجاج ذو التدرج اللوني الساحر، تستخدم هواتف Find X2 Pro OPPO  مادتين جديدتين عاليتي الجودة هما - السيراميك والجلد النباتي.

ذاكرة عملاقة

 

ويقدم هاتف OPPO Find X2 Pro للمستخدم ذاكرة داخلية عملاقة سعة 512 جيجابايت ، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا رام وهو الأولى من نوعها في السوق المصري وهو ما يدعم قوة أداء الهاتف على مختلف المستويات.

 

شاشة عرض بدقة QHD+

 

تم تزويد جهاز Find X2 Pro بشاشة فائقة الرؤية من OPPO بدقة QHD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتباين لوني يتخطى المليار لون، مما يشكل نقلةً نوعية من نواحي الدقة والألوان ومعدل التحديث والسطوع. وتوفر الشاشة درجة عالية من الوضوح والراحة ضمن مختلف بيئات العمل بفضل دقتها العالية البالغة 3168 × 1440 بكسل، ومستوى كثافتها البالغ 513 بكسل بالبوصة، عدا عن تمتعها بنسبة انعكاس منخفضة للغاية، وسطوع يصل بالحد الأقصى إلى 1200 شمعة لكل متر مربع.

 

كما يوفر هاتف Find X2 Pro  تجربة صوتية مميزة مع تزويد الهواتف بمكبرات صوت مزدوجة ونظام الصوت المتطور Dolby Atmos، الأمر الذي يحقق تناغماً ذكياً بين تطبيقات الصوت المختلفة مثل الموسيقى والأفلام والألعاب، ويوفر للمستخدمين تجربة ترفيهية غامرة على مستويي الصوت والصورة.

 

نظام تصوير احترافي فائق الجودة

 

تم تزويد هاتف Find X2 Pro بثلاث كاميرات: واحدة بعدسة ذات زاوية عريضة 48 ميجا بكسل، والثانية بعدسة ذات زاوية عريضة للغاية 48 ميجا بكسل، والثالثة ذات عدسة مقربة "تيليفوتو" بدقة 13 ميجا بكسل، وتدعم ثلاثتها تقنية التقريب الهجين حتى عشر مرات.

 

وتستخدم العدسة ذات الزاوية العريضة (الكاميرا الرئيسية) في هاتف Find X2 Pro  مستشعر IMX689  المصمم خصيصاً من "سوني"، وهو الأكبر حجماً بين نظرائه في كاميرات الهواتف المحمولة التي تعمل بدقة 48 ميجا بكسل. ويعمل المستشعر مع تقنية dual native ISO وفتحة الغالق F/1.7 لتوفير قدرات تصوير مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

 

وباستخدامه الجيل الثاني من تقنية التقريب الهجين حتى 10 مرات، ومثبّت صورة بصري (OIS) جديد كلياً، وتقنية المزج متعدد التركيز للصور، مما يتيح إمكانية تكبير الصورة حتى 60 مرة بالحد الأقصى، الأمر الذي يمكّـن المستخدمين من التقاط صور ليلية مقـرّبة بمنتهى السهولة، فضلاً عن تصوير مقاطع فيديو مع خاصية التقريب حتى 30 مرة.

 

ويمكن كذلك التقاط مقاطع الفيديو في هاتف Find X2 Pro بنمطي الثبات الفائق العادي Ultra Steady Video والمتقدم Ultra Steady Video Pro. وبالاعتماد على العدسة ذات الزاوية العريضة 120 درجة بدقة 48 ميجا بكسل وخوارزمية تثبيت الصور المطورة منOPPO، يستطيع المستخدمون التقاط أفضل الصور المتحركة بزاوية رؤية عريضة.

 

تقنية شحن فائق السرعة

 

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يستخدم هاتف Find X2 Pro  بطارية بسعة 4,260 ميلي أمبير. كما تم تزويد الهاتف بتقنية الشحن فائق السرعة SUPER VOOC Charge 2.0 بقوة 65 واط، وهي تقنية الشحن الأسرع والأكثر أماناً في قطاع الهواتف المحمولة، حيث يمكنها شحن هاتف Find X2 Pro  بشكل كامل في غضون 38 دقيقة فقط.

 


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