مدرب أتلانتا يرغب في استمرار نجم مانشستر يونايتد بالكالتشيو

كشف جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا، عن رغبته في الإبقاء على أمادو ديالو تراوري، ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.





وتعاقد مانشستر يونايتد مع اللاعب رسميا، في الصيف الماضي مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو أخرى كمكافآت وإضافات، ومن المقرر أن يبدأ مسيرته مع الشياطين الحمر خلال شهر يناير الحالي".





وقال المدير الفني لأتالانتا، خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء اليوم أمام ساسولو: "فإن هناك العديد من الحلول الداخلية لكي يكون ممتعًا للغاية، وهو بقاء ديالو معنا لنهاية الموسم".





وتابع: "يمتلكه اليونايتد الآن لكن يمكنه البقاء معنا لبضعة أشهر أخرى، أنا أحبه حقًا، إنه يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، وأود أن يبقى حتى يونيو القادم، لكن هذا يعتمد على ناديه".





والجدير بالذكر أن يحاول أتالانتا في الإبقاء على ديالو تراوري حتى نهاية الموسم، خاصة مع خروج أليخاندرو جوميز من خطط جاسبريني، بعد الأزمة التي نشبت بين الطرفين.



