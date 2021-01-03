خطوة مفاجئة من الزمالك لاستعادة نجمه المتوهج

تواصل مسؤولو نادى الزمالك، مع مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحي من أجل رغبة القلعة البيضاء في قطع إعارة المحترف الإيفوارى رزاق سيسيه خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.





وقدم نادى الزمالك عرض على إدارة فريق الإتحاد السكندرى، وذلك مقابل الحصول على خدمات كريم بامبو، وعودة رزاق سيسيه.





ورفض حسام حسن، المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى، قطع إعارة رزاق سيسيه وتمسكه باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.





وأبلغت إدارة الفريق السكندرى، مسؤولي الزمالك برفض الجهاز الفنى عودة رزاق سيسيه بسبب احتياج الفريق لخدماته.





وحقق نادي الزمالك فوزاً ثميناً على نظيره أنبي بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.



