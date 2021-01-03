تشيلسي يتجه لحسم صفقة من الدوري الإيطالي

الأحد 03/يناير/2021 - 03:32 م
تشيلسي
تشيلسي
محمد سامي
أصبح جيانلويجي دوناروما حارس مرمى أي سي ميلان الإيطالي، علي مقربة من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي يريد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، رغم ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة: "أجرى النادي اللندني اتصالات بالفعل مع دوناروما، لإقناعه باللعب في البريميرليج، خلال الموسم المقبل".

وأشارت: يعد الحارس الإيطالي الشاب محط أنظار العديد من الأندية، علي رأسها يوفنتوس وانتر ميلان، حيث سيقدمان عرضا كبيرا له من أجل البقاء في الكالتشيو.

يذكر أن عقد دوناروما ينتهي مع الروسونيري في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن، ويحق له التوقيع لأي نادٍ بدءًا من شهر يناير الجاري.

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