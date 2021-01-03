وزير الطيران: توافر كافة الامكانيات لاستقبال المشاركين بمونديال اليد (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه تفقد مطار القاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مصر من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، وتم التأكد من توافر كافة الامكانيات لاستقبال الضيوف، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات ممثل بها جميع الجهات المشاركة في هذه البطولة لمتابعة جميع الإجراءات، وحل أي مشكلات طارئ، وهناك أتوبيسات تصطحب اللاعبين والفرق الخاصة بهم من أسفل الطيارة ليتم عمل مسحات لهم بالتعاون مع وزارة الصحة. 

وأوضح "عنبة"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، نحن أمام حدث عالمي وهو تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مشددًا على أن صالة استقبال الوفود بمطار 4 مجهزة بشكل يليق بمصر وبتنظيم هذه البطولة.

وتابع وزير الطيران المدني، أن هناك تناغم تام بين جميع الوزارات وبعضها البعض، ورئيس مجلس الوزراء يقود المنظومة باحترافية، منوهًا بأن الاجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء عبر الفيديو كونفرانس كان لبحث الاجراءات النهائية لاستقبال المشاركين في البطولة.

على جانب أخر أوضح ان هناك زيادة في الحركة الجوية تزامنًا مع احتفالات رأس السنة؛ لكون المصريين في الخارج يعودوا في هذا التوقيت لقضاء أعياد الميلاد المجيد في مصر، مشيرًا إلى أن هناك حركة تصدير قوية للحاصلات الزراعية، وتوجه جزء كبير من اسطول مصر للطيران لتصدير هذه الحاصلات لأوروبا.

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