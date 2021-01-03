الصناعة: تطبيق كافة الإجراءات الوقائية خلال معرض" تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي"

الأحد 03/يناير/2021 - 02:55 م
نيفين جامع وزيرة الصناعة
نيفين جامع وزيرة الصناعة
محمد عصام

طمأنت نيفين جامع  وزيرة التجارة والصناعة جميع  المواطنين بالالتزام معرض" تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي " في دورته الأولى التى يتم تنظيمه تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع الوزارات الأخرى بكافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا خلال زيارتهم للمعرض والتي ستنطلق فعالياته غدا.

 

ويقام معرض" تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي" في مرحلته الأولى من الفترة من 4 يناير وحتى 6 يناير، ويهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، واستبدال المركبات القديمة من "ملاكي وميكروباص وتاكسي" التي تجاوز عمرها نحو 20 عام بآخري جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

 

وسيفتح المعرض للمواطنين التعرف على أنواع السيارات المشاركة في المبادرة، وسبل الحصول على  تسهيلات مالية من البنوك بأسعار فائدة مخفضة وفترات سداد طويلة لشرائها.

 

 

وأكدت " جامع"في كلمة لها بثتها وزارة الصناعة عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي عقب تفقدها المعرض أمس قبل لإطلاقها رسيا  غدا، أن القائمين على تنظيمه حرصوا على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية على رأسها التباعد بين الشركات العارضة .

 

وقالت"جامع" ،" راعينا تنفيذ إجراءات وقائية شديدة بسبب ظروف كورونا..أدعوا   الزائرين الإلتزام  بها مع تفقدهم أنواع السيارات المشاركة وأطلاعهم على أفضل أساليب تمويل شرائها من البنوك".

 

 

وتابعت " جامع"، أن هناك 9 بنوك مشاركة بالمبادرة ..يمكن من خلالها للراغبين في استبدال سيارتهم التى تجاوز عمر إنتاجها 20 عام الاطلاع على شروط التمويل لشرائها وهي شروط ميسرة،.. كما يشارك جهاز تنمية المشروعات في توفير تمويلات ميسرة للمواطنين الراغبين في تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

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