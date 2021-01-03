مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.57% في ختام التعاملات

الأحد 03/يناير/2021 - 03:11 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.57% رابحاً 14.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2506.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 90.7 مليون سهم محققة ما قيمته 76 مليون درهم من خلال تنفيذ 1227 صفقة لعدد 29 سهماً. 

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.1.22%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%.
 
وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.43%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.94%، فيما تراجع 12 سهما، على رأسها سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.49%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.1 مليون ورقة بقيمة 13.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.37%.

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