مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.57% في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.57% رابحاً 14.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2506.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 90.7 مليون سهم محققة ما قيمته 76 مليون درهم من خلال تنفيذ 1227 صفقة لعدد 29 سهماً.





وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.1.22%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 3.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%.