بكلمات مؤثرة.. رانيا محمود ياسين تنعى السيناريست وحيد حامد

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نعت الفنانة رانيا محمود ياسين وفاة السيناريست وحيد حامد الذي توفى أمس.



ونشرت رانيا صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : العلماء يرحلون واحد تلو الآخر .. إنا لله وإنا إليه راجعون ، خالص عزائ لأسرة الكاتب الكبير والفنان صاحب الكلمة المتفردة والرؤية السباقة الأستاذ وحيد حامد .. رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى.



والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، وحصل وحيد حامد على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره.



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.