بختام أولي جلسات عام 2021.. البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ليستقر المؤشر الرئيسي عند 10845 نقطة متأثرا بتراجع التجارى الدولى مع بداية التداولات لدون الـ 59 جنيه ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان بدخول بعض الصناديق على أسهمه القائدة ذات الأنباء الإيجابية محققا قمة تاريخية جديدة مع نشاط لأسهم المضاربات و الأسهم الخبرية .









وربح رأس المال السوقى نحو 2.5 مليار جنيه، ليغلق عند 653.337 مليار جنيه.

واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 10845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.