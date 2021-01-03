بختام أولي جلسات عام 2021.. البورصة المصرية تربح 2.5 مليار جنيه

الأحد 03/يناير/2021 - 03:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات عام 2021، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ليستقر المؤشر الرئيسي عند 10845 نقطة متأثرا بتراجع التجارى الدولى مع بداية التداولات لدون الـ 59 جنيه ، فيما ارتفع السبعينى متساوى الأوزان بدخول بعض الصناديق على أسهمه القائدة ذات الأنباء الإيجابية  محققا قمة تاريخية جديدة مع نشاط لأسهم المضاربات و الأسهم الخبرية .


 وربح رأس المال السوقى نحو 2.5 مليار جنيه، ليغلق عند 653.337 مليار جنيه.
 
واستقر مؤشر "إيجى إكس 30" عند مستوى 10845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2245 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13251 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4186 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3118 نقطة.

أخبار تهمك

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 4 ساعات

إنتر ميلان يعرض نجمه على ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبدأ خطوات قيد صفقته الجديدة محليا وإفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

لابورتا يسخر من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

لاعب الأهلي: كنت في حاجة إلى الخروج والحصول على دقائق لعب

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

02:29 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى