تاريخ كبير من الفن والعطاء.. رانيا فريد شوقي ترثى وحيد حامد

الأحد 03/يناير/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن حزنها الشديد لرحيل السيناريست وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرت رانيا صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته برسائل مؤثرة وكتبت : وداعاً الكاتب والمؤلف الكبير العظيم الأستاذ وحيد ، تاريخ كبير من العطاء والإبداع ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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