ليون يستسلم أمام رغبة ديباي

الأحد 03/يناير/2021 - 03:03 م
ممفيس ديباي
ممفيس ديباي
محمد الدمتناوي
أعلن جان ميشال أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، عن استسلامه أمام رغبة الهولندي ممفيس ديباي مهاجم الفريق، بشأن تحديد مصيره مع النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديباي مع ليون نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الفرنسي، وقريب من الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وقال أولاس، عبر حسابه على الرسمي عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا لك ممفيس على كل ما تفعله كلاعب كرة قدم في ليون".

وتابع: "تشعر هنا وكأنك في بيتك، وأنت أيضًا رجل استثنائي ومثال للطموح. أنت ستبقى هنا للفترة التي تريدها".

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ليون ديباي برشلونة

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