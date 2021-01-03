روچينا عن رحيل وحيد حامد: "فقدنا قامة وقيمة فنية كبيرة"

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أعربت الفنانة روچينا عن حزنها الشديد لرحيل الشيناريست وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.



ونشرت روجينا صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته برسائل مؤثرة وكتبت : ان لله وان الية راجعون الكاتب الفنان المبدع الكبير وحيد حامد فى ذمة الله ، فقدنا قامة وقيمة فنية كبيرة احدواهم اقطاب الفكر المستنير فى مصر والوطن العربى هى كلمات وافكار وشخصيات صنعها قلمة الواعى شكلت الوجدان جعلتنا نفكر نختار او حتى نستمتع فهو الاستاذ والمعلم وحيد حامد شرفت انى اول مرة امثل فى حياتى فى مسلسل العائلة احدى روائع الاستاذ وحيد حامد، اسالكم الدعاء بالرحمة والمعفرة وخالص التعازى للاسرة الفنية ولاسرةالاستاذ وحيد حامد.



وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

