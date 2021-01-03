روچينا عن رحيل وحيد حامد: "فقدنا قامة وقيمة فنية كبيرة"

الأحد 03/يناير/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعربت الفنانة روچينا عن حزنها الشديد لرحيل الشيناريست وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.

ونشرت روجينا صورة للراحل عبر حسابها بإنستجرام ، وودعته برسائل مؤثرة وكتبت : ان لله وان الية راجعون الكاتب الفنان المبدع الكبير وحيد حامد فى ذمة الله ، فقدنا قامة وقيمة فنية كبيرة احدواهم اقطاب الفكر المستنير فى مصر والوطن العربى هى كلمات وافكار وشخصيات صنعها قلمة الواعى شكلت الوجدان جعلتنا نفكر نختار او حتى نستمتع فهو الاستاذ والمعلم وحيد حامد شرفت انى اول مرة امثل فى حياتى فى مسلسل العائلة احدى روائع الاستاذ وحيد حامد، اسالكم الدعاء بالرحمة والمعفرة وخالص التعازى للاسرة الفنية ولاسرةالاستاذ وحيد حامد.

وحيد حامد من أشهر كتاب السيناريو في مصر، وُلد يوم 1 يوليو عام 1944 في قرية بني قريش بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقيّة، وحصل على ليسانس آداب قسم اجتماع، بدأ كتابة الأعمال الدرامية في أواخر الستينيات، بدايته الحقيقية جاءت عام 78 مع الزعيم عادل إمام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكونا شراكة سينمائية طويلة الأمد، كما أنه قام بكتابة العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي أصبحت جزءًا مهمًا من تاريخ الدراما في مصر والوطن العربي.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

منذ أقل من ساعتين

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبدأ خطوات قيد صفقته الجديدة محليا وإفريقيا

منذ 41 دقيقة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ يوم

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعتين و 40 دقيقة

لابورتا يسخر من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

إنتر ميلان يعرض نجمه على ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

02:29 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى