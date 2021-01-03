تدريبات بدنية خاصة لـ"المثلوثي" في الزمالك

الأحد 03/يناير/2021 - 02:54 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
حرص التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على خوض تدريبات منفردة صباح اليوم الأحد، على الرغم من حصول الفريق على راحة من التدريبات، بناءًا على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني.

وخاض "المثلوثي" تدريبات بدنية في جيم النادي لمدة ساعة، وذلك لرفع معدل الكفاءة البدنية له، ثم غادر التونسي مقر القلعة البيضاء.

وشارك حمزة المثلوثي أمس مع الفريق أمام إنبي، حيث تواجد في التشكيل الأساسي،  وتمكن الزمالك من الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، جاءت أهداف الزمالك عن طريق "أشرف بن شرقي و يوسف أوباما" بينما جاء هدف إنبي عن طريق رامي صبري.

وبهذا الفوز يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، حيث خاض الأبيض 4 مباريات تمكن من الفوز في ثلاثة وتعادل في لقاء.

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رياضة حمزة المثلوثي اخبار الرياضة

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