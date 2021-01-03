الصحة: 85% من إصابات موجة كورونا الأولى بدون أعراض (فيديو)

الأحد 03/يناير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن فيروس كورونا مرض معدي، والالتزام بالإجراءات الوقائية يقلل كثيرًا من فرص انتقال العدوى، كما أن ارتداء الكمامة يقلل من قوة الفيروس على المصاب، وتكون أعراض الإصابة أقل.

وأعربت "نهى عاصم"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، عن تفاؤلها بانحصار الموجة الثانية لفيروس كورونا أسرع من الموجة الأولى رغم سرعة انتشار الفيروس وزيادة أعداد الإصابات خلال الموجه الثانية.

وتابعت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، أن أسباب زيادة الإصابات هو أن أي شخص مصاب يكون معدي للأخرين، مشددًا على ضرورة أن يتعامل الجميع مع الأخرين على أنهم أشخاص معديين، معقبًا: "مش معنى أني مش عندي أعراض إصابة أو الآخرين ليس لديهم أعراض ألا نتعامل بحذر مع بعضنا البعض، فمعظم حالات الإصابة تكون بدون أعراض، وهناك 85% من إصابات كورونا خلال الموجه الأولى كانت بدون اعراض أو بأعراض خفيفة"، مشددة على ضرورة متابعة وضبط السكر والضغط، والتهوية الجيدة للمنازل مع تقليل الاحتكاك حتى مع الأطفال داخل المنزل.

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