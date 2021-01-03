الصحة: 85% من إصابات موجة كورونا الأولى بدون أعراض (فيديو)

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث والتنمية الصحية، إن فيروس كورونا مرض معدي، والالتزام بالإجراءات الوقائية يقلل كثيرًا من فرص انتقال العدوى، كما أن ارتداء الكمامة يقلل من قوة الفيروس على المصاب، وتكون أعراض الإصابة أقل.





وأعربت "نهى عاصم"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، عن تفاؤلها بانحصار الموجة الثانية لفيروس كورونا أسرع من الموجة الأولى رغم سرعة انتشار الفيروس وزيادة أعداد الإصابات خلال الموجه الثانية.



