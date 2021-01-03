الأرصاد تكشف كواليس حالة الطقس والظواهر الجوية حتى السبت المقبل

الأحد 03/يناير/2021 - 02:42 م
حالة الطقس
حالة الطقس
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار وكواليس حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل الموافق 09 يناير 2021

حالة الطقس الاثنين 4 يناير 2021:
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، مشيرة إلى أن البلاد يسودها طقس مائل للدفء على معظم الأنحاء دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وتتوقع الأرصاد أن يسود البلاد شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة غدا العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «21 – 11»، الوجه البحرى «21 – 11»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 12»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22 – 14»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية .
 
حالة الطقس الثلاثاء 5 يناير 2021:
تتوقع الأرصاد وجود شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

حالة الطقس الأربعاء 06 يناير 2021: 
يوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس  الخميس 07 يناير 2021: 
أوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الجمعة 8 يناير 2021: 
الشبورة المائية الكثيفة تتواجد صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفقا لوقعات الأرصاد الجوية.

حالة الطقس السبت 9 يناير 2021:
توقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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