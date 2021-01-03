مصرع وإصابة 4 في تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل بقنا

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لقي شخص مصرعه، فيما اصيب 3 أخرين، في تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل، أمام مدخل قرية الشويخات بمحافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، رئيس مرفق الاسعاف بقنا، يفيد مصرع شخص وإصابة 3 أخرين، في تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل، أمام مدخل قرية الشويخات بمحافظة قنا.

وتبين من معاينة الحادث وفاة شخص مجهول الهوية، وإصابة كل من عادل محمد الصغير، 31 عامًا، بكسر بالفخذ الايسر، وحسن محمد عبدالعزيز، 22 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومؤمن أحمد محمد 14 عامًا، بسحجات وكدمات.

تم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم، واخطرت الينباة العامة لتباشر التحقيقات.

