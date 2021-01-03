تشكيل مباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني

الأحد 03/يناير/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
نورهان فضل


يلتقي فريق كوكاكولا وفريق الزرقا اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري القسم الثاني.

وأعلن تامر مصطفي، تشكيل فريق كوكاكولا الذي يضم كلا من ، محمد علي، أحمد عبدالمنعم، إيهاب عبدالمحسن، أحمد سعيد بندق، كريم صلاح، باسم عبدالعزيز، محمد عبد الموجود، محمد علاء، محمد عبدالعزيز، حسام زين، إسلام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، جابر سالم، أحمد أبو الخير، محمد السيد، محمود أحمد، إسلام فتحي، عبدالله أحمد، ايريك.

كما أعلن طارق الصاوي، المدير الفني لفريق الزرقا، تشكيل فريقه ويضم كلا من : عبدالرحمن سامي، وليد نبيل، حسام محمد، محمد عصام، أحمد عبدالفتاح، حسام فتحي، محمد عادل، محمود علي، أحمد جمال، محمد عوض، ريتشارد. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من مصطفى حمودة، أحمد أمين، أحمد إبراهيم، نور الدين عبدالغفار، كمال محمد، حسام عادل، أحمد سمير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 23 ساعة

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ ساعة و نصف

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يسخر من ريال مدريد

منذ 14 دقيقة

بواليا: قميص الأهلي مسئولية كبيرة واللعب تحت قيادة موسيماني رائع.. وقادر على مواجهة الضغوط

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ أقل من ساعتين

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعة و 7 دقيقة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تشكيل مباراة كوكاكولا والداخلية بالممتاز "ب"

كوكاكولا يخطف تعادل مثير أمام الداخلية في القسم الثاني

تشكيل مباراة كوكاكولا وبتروجت

تشكيل مباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني

تعادل مثير للزرقا مع كوكاكولا في القسم الثاني

تشكيل مباراة كوكاكولا ومنتخب السويس

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى