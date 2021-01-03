تشكيل مباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني

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يلتقي فريق كوكاكولا وفريق الزرقا اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة السابعة بدوري القسم الثاني.



وأعلن تامر مصطفي، تشكيل فريق كوكاكولا الذي يضم كلا من ، محمد علي، أحمد عبدالمنعم، إيهاب عبدالمحسن، أحمد سعيد بندق، كريم صلاح، باسم عبدالعزيز، محمد عبد الموجود، محمد علاء، محمد عبدالعزيز، حسام زين، إسلام أشرف.



ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، جابر سالم، أحمد أبو الخير، محمد السيد، محمود أحمد، إسلام فتحي، عبدالله أحمد، ايريك.



كما أعلن طارق الصاوي، المدير الفني لفريق الزرقا، تشكيل فريقه ويضم كلا من : عبدالرحمن سامي، وليد نبيل، حسام محمد، محمد عصام، أحمد عبدالفتاح، حسام فتحي، محمد عادل، محمود علي، أحمد جمال، محمد عوض، ريتشارد. ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من مصطفى حمودة، أحمد أمين، أحمد إبراهيم، نور الدين عبدالغفار، كمال محمد، حسام عادل، أحمد سمير.