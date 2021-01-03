مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

الأحد 03/يناير/2021 - 02:29 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن آخر تطورات انضمام لاعب الفريق إليو بادجي للدوري التركي.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة، إن فريق أنقرة جوجو التركي يستعد للإعلان عن استعارة أليو بادجي على سبيل الإعارة من الأهلي لمدة 6 شهور.

وأضاف، أن الإعلان عن الصفقة سيكون يوم 5 يناير بعد فتح القيد في الدوري التركي، مؤكدا أن فيمة إعارة اللاعب السنغالي تصل إلى 250 ألف دولار مع أحقية الشراء.

وتعادل الأهلي سلبا بدون أهداف مع وادي دجلة في المباراة التي جمعت الفريقين في خامس جولات الدوري العام على ملعب السلام.

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