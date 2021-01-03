المترو: حملات بجميع المحطات لتطبيق الغرامة الفورية للكمامة

الأحد 03/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه بالتنسيق مع شرطة النقل للبدء في تطبيق غرامة فورية 50 جنيه على أي راكب يستقل المترو بدون كمامة بدءًا من اليوم حرصًا على سلامة المواطن وأسرته، وحرصًا على سلامة الآخرين.

وأوضح "عبد الهادي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك حملات بجميع المحطات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وهناك توجيهات من وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتوعية الركاب من خلال العلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق للالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتًا إلى أنه حال الامتناع عن دفع الغرامة يتم تحرير محضر ضده ويتم استدعاءه من قبل النيابة، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لغرامة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يصل لـ 4 آلاف جنيه.

وتابع المتحدث باسم مترو الأنفاق، أن هناك مجموعات عمل مشكلة بجميع المحطات لتطهير أي مكان تلامسي على مدار اليوم بالكامل، مع سحب القطارات للورش نهاية كل يوم، وغسلها من الخارج وتعقيمها وتطهيرها من الداخل، مع استخدام الإذاعات الداخلية بالمحطات لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات، وبأعراض فيروس كورونا، وتحذيرهم من تطبيق الغرامة حال عدم الالتزام.

أخبار تهمك

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ ساعة و نصف

لابورتا يسخر من ريال مدريد

منذ 12 دقيقة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بواليا: قميص الأهلي مسئولية كبيرة واللعب تحت قيادة موسيماني رائع.. وقادر على مواجهة الضغوط

منذ أقل من ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى