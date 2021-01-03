المترو: حملات بجميع المحطات لتطبيق الغرامة الفورية للكمامة

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه بالتنسيق مع شرطة النقل للبدء في تطبيق غرامة فورية 50 جنيه على أي راكب يستقل المترو بدون كمامة بدءًا من اليوم حرصًا على سلامة المواطن وأسرته، وحرصًا على سلامة الآخرين.





وأوضح "عبد الهادي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك حملات بجميع المحطات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وهناك توجيهات من وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتوعية الركاب من خلال العلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق للالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتًا إلى أنه حال الامتناع عن دفع الغرامة يتم تحرير محضر ضده ويتم استدعاءه من قبل النيابة، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لغرامة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يصل لـ 4 آلاف جنيه.



