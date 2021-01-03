نانسي عجرم عن رحيل وحيد حامد: "خسرنا مبدع سينمائي كبير"

الأحد 03/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نعت المطربة نانسي عجرم وفاة السسناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا أمس.


ونشرت نانسي صورة للراحل عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتبت : خسرنا مبدع سينمائي كبير وفنان حقيقي أثبت إنه الفن رسالة وحمل بأعماله كل قضايا المواطن العربي .. تعازينا لأسرته وجمهوره ومحبيه. 


وكان الكاتب والسيناريست المصري الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج.


حيث كان يعاني منذ فترة من مشاكل في الرئة مع ضعف في عضلة القلب، وأن التدهور في صحته ظهر بشكل كبير عقب المجهود الضخم الذي قام به أثناء تكريمه بالدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي اختتم فعالياته منتصف الشهر الحالي.


والجدير بالذكر أنه تم تكريم السيناريست الراحل وحيد حامد في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها مؤخرًا، كما أنه حصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعدوه ووقفوا بجواره في بداية مشواره، ومن المقررأن يتم تشييع جثمانه ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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