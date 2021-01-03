الهند تسجل 217 وفاة و18 ألف إصابة بكورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 01:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، 18 ألفًا و177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأعلنت الصحة الهندية، أن إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا 10 ملايين و 323 ألفًا و965 حالة.

 

وأكدت الصحة الهندية، تسجيل 217 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 149 ألفاً و435 حالة، وفقًا لشبكة "ان دي تي في".

 

وكانت الهند، رخصت لقاحين ضد وباء كوفيد-19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك، على ما أعلنت الهيئة الناظمة للأدوية الأحد.

 

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المراقب العام للأدوية في الهند، أن اللقاحين "تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة"، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في البلد البالغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة.

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فيروس كورونا الهند اصابه بكورونا

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