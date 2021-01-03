تاليا سامح تحافظ على صدارة التصنيف المحلي لناشئات الجولف

الأحد 03/يناير/2021 - 01:52 م
الجولف
الجولف
الفجر الرياضي
حافظت لاعبة نادى سبورتنج للجولف الصاعدة تاليا سامح على صدارتها للتصنيف المحلى للناشئات حيث احتلت المركز الأول خلال النصف الأول من الموسم الحالى 2020 /2021 إثر فوزها بأربعة ألقاب فى بطولة  مصر ماسترز للناشئين والناشئات حتى الآن وهى على الترتيب بالم هيلز وسبورتنج مرتين واليجريا برغم الغياب عن المنافسات لفترة قاربت الشهرين بسبب الإصابة وخضوعها للعلاج سبب الإصابة.

وكانت لاعبة نادى سبورتنج للجولف تاليا سامح قد عادت للتألق مجددا فى بطولة مصر ماسترز للناشئين والناشئات وذلك بعد فترة غياب اضطرارية للاصابة التى خضعت بسببها لفترة علاج استمرت طوال الشهرين الماضيين .

وتمكنت الصاعدة تاليا سامح 13 عاما من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية للناشئات تحت 18 عاما فى الجولة الماضية للبطولة التى اقيمت بنادى جولف اليجريا بعدما سددت 181 ضربة بواقع 86 ضربة فى اليوم الأول و95 ضربة فى اليوم الثانى لتعتلى القمة بجدارة .

وتستعد الصاعدة تاليا سامح حاليا للمشاركة فى الجولة المقبلة من البطولة التى ستقام بنادى جولف مدينتى نهاية شهر يناير الجارى بعد التأكد من تمام الشفاء من الاصابة خلال مشاركتها فى الجولة الماضية للبطولة .

ومن جانبها وجهت اللاعبة تاليا سامح الشكر الى الدكتور رامى عاطف وفريقه الطبى الذى قام بالاشراف على علاجها طوال فترة الاصابة .

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

بواليا: قميص الأهلي مسئولية كبيرة واللعب تحت قيادة موسيماني رائع.. وقادر على مواجهة الضغوط

منذ أقل من ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ ساعة و 25 دقيقة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 22 ساعة

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

12:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى