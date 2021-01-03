تاليا سامح تحافظ على صدارة التصنيف المحلي لناشئات الجولف

حافظت لاعبة نادى سبورتنج للجولف الصاعدة تاليا سامح على صدارتها للتصنيف المحلى للناشئات حيث احتلت المركز الأول خلال النصف الأول من الموسم الحالى 2020 /2021 إثر فوزها بأربعة ألقاب فى بطولة مصر ماسترز للناشئين والناشئات حتى الآن وهى على الترتيب بالم هيلز وسبورتنج مرتين واليجريا برغم الغياب عن المنافسات لفترة قاربت الشهرين بسبب الإصابة وخضوعها للعلاج سبب الإصابة.





وكانت لاعبة نادى سبورتنج للجولف تاليا سامح قد عادت للتألق مجددا فى بطولة مصر ماسترز للناشئين والناشئات وذلك بعد فترة غياب اضطرارية للاصابة التى خضعت بسببها لفترة علاج استمرت طوال الشهرين الماضيين .





وتمكنت الصاعدة تاليا سامح 13 عاما من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية للناشئات تحت 18 عاما فى الجولة الماضية للبطولة التى اقيمت بنادى جولف اليجريا بعدما سددت 181 ضربة بواقع 86 ضربة فى اليوم الأول و95 ضربة فى اليوم الثانى لتعتلى القمة بجدارة .





وتستعد الصاعدة تاليا سامح حاليا للمشاركة فى الجولة المقبلة من البطولة التى ستقام بنادى جولف مدينتى نهاية شهر يناير الجارى بعد التأكد من تمام الشفاء من الاصابة خلال مشاركتها فى الجولة الماضية للبطولة .





ومن جانبها وجهت اللاعبة تاليا سامح الشكر الى الدكتور رامى عاطف وفريقه الطبى الذى قام بالاشراف على علاجها طوال فترة الاصابة .



