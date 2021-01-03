تعرف علي أكثر الأسهم بيعاً وشراءً بالسوق السعودي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:50 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
في أولى جلسات العام الذي بدأ فيما يبدو على اتجاه هابط وسط أزمة شح السيولة التي يعانيها أكبر أسواق المنطقة ، والتي تأتي تزامنا مع موسم الأجازات السنوية واحتفالات رأس السنة الميلادية التي تعيشها أغلب الأسواق العالمية.

وتصدرت أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو قائمة الأسهم الأكثر عرضا للبيع من جانب مستثمري سوق تداول.

وبلغت إجمالي كمية الأسهم المعروضة من ارامكو (SE:2222) حتى الآن وقبيل الاغلاق حوالي 582 ألف سهم مقابل استقبال طلبات شراء على نحو 753 ألف سهم.

وانخفض ارامكو الآن بنحو 0.43% الى 34.85 ريال ، تلاه سهم الإنماء (SE:1150) الذي حل ثانيا بين الأكثر عرضا فيما تصدر قائمة الأكثر طلبا في السوق ـ، وبلغت إجمالي كمية الأسهم المعروضة من الإنماء نحو 515 ألف سهم، فيما بلغت إجمالي طلبات الشراء حوالي 1.1 مليون سهم ، وانخفض السهم 0.5% الى مستويات 16.1 ريال.

وجاء كيان (SE:2350) السعودية المتراجع بنحو 1.4% الى مستويات 14.10 ريال ثالثا بين الأكثر عرضا للبيع في تداول ، وعرض المستثمرون نحو 412 ألف سهم للبيع فيما استقبل السهم طلبات شراء على نحو 307 ألف سهم.

وفي المركز الرابع والخامس جاءت أسهم سيرا (SE:1810) وزين (SE:7030) السعودية بعروض بيع بلغت نحو 333 الف سهم لكلا منهما.

فيما استقبل السهم طلبات شراء على نحو 420 ألف سهم زين و156 ألف سهم على أسهم سيرا.

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