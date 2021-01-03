عمال فراشة عزاء والدة اللاعب حازم إمام يغادرون قسم شرطة إمبابة

الأحد 03/يناير/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أفاد مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن عمال الفراشة القائمين على إقامة سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام غادرو قسم شرطة إمبابة بعد التحفظ عليهم مساء أمس السبت.

وأكد المصدر ذاته أن عمال الفراشة خضعوا لفحص جنائي للتأكد من كونهم غير مطلوبين على ذمة أي قضايا قبل أن يغادروا ديوان القسم.

وتحفظ مسؤولو حي شمال الجيزة على المعدات المضبوطة داخل مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت فضت قوات الشرطة بالجيزة تجمع عشرات المشاركين في واجب عزاء والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك التي وافتها المنية، أول أمس الجمعة.

وبالتواصل مع مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة رجع أن سبب فض سرادق العزاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر التجمعات أو إقامة المناسبات "زفاف - عزاء" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

ولفت المصدر إلى أن قوة أمنية حرصت على فض العزاء دون حدوث مشاكل حرصا على سلامة الأهالي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونعى نادي الزمالك وفاة والدة حازم إمام عبر الصفحة الرسمية للنادى بمزقع فيسبوك: "ينعى نادي الزمالك، بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".
عمال فراشة عزاء والدة اللاعب حازم إمام يغادرون قسم شرطة إمبابة
عمال فراشة عزاء والدة اللاعب حازم إمام يغادرون قسم شرطة إمبابة

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