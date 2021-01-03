بعد إجازة الاستخدام الطارئ.. متى تبدأ مصر رحلة التطعيم بلقاح سينوفارم؟

الأحد 03/يناير/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
بعد ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد، تكثر التساؤلات بشأن موعد التطعيم في مصر، لتؤكد وزيرة الصحة، أنه فور وصول الدفعة الثانية من اللقاح في النصف الثاني من يناير الجاري.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد رحلة التطعيم بلقاح سينوفارم في مصر.

الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم 
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح الصيني المضاد "سينوفارم" لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أنه قد بدء إعطاء اللقاح للطواقم الطبية في الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي.

تعاقد على لقاح سينوفارم
وتعاقدت مصر، الأسبوع الماضي مع السفير الصيني بالقاهرة على توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم فضلا عن تصنيعه عبر شركة فاكسيرا.

موعد التطعيم
وحول توقيت التطعيم بلقاح سينوفارم، أوضحت وزيرة الصحة، أن أول شحنة من اللقاح وصلت مصر في ديسمبر، وتشمل 50 ألف جرعة، لكن التطعيم سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية.

وستشمل الجرعة الثانية 50 ألف جرعة إضافية، ومن المتوقع وصولها "بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير الجاري.

وتكون الأولوية في التطعيم، للفرق الطبية، ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وتجاوزت نسبة فاعلية لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح في المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.

وأثبت اللقاح فاعليته بنسبة 97% في التجارب السريرية المبكرة هناك، ولكن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا في يناير، بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح سينوفارم سينوفارم جرعات اللقاح تعاقد مصر تطعيم اللقاح اول شحنة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لابورتا يسخر من ريال مدريد

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

منذ ساعة و نصف

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ ساعتين

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 23 ساعة

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ أقل من ساعتين

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الدوري التركي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

7 معلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله مصر.. تعرف عليهم

الكويت تعلن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا

المنافسة تشتد.. فاعلية لقاحات كورونا المرتقبة

تبدأ بتوزيع 3 ملايين جرعة.. رحلة لقاح فايزر تنتقل للولايات المتحدة

قبل وصولها بساعات.. كل ما تريد معرفته عن الدفعة الثانية من لقاح كورونا في مصر

سينوفارم أم فايزر.. أي اللقاحات أكثر فاعلية ضد كورونا؟

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

الزمالك يوجه رسالة حاسمة إلى زيزو والونش

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

لابورتا يسخر من ريال مدريد

02:25 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

01:02 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى