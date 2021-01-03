بعد إجازة الاستخدام الطارئ.. متى تبدأ مصر رحلة التطعيم بلقاح سينوفارم؟

بعد ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا المستجد، تكثر التساؤلات بشأن موعد التطعيم في مصر، لتؤكد وزيرة الصحة، أنه فور وصول الدفعة الثانية من اللقاح في النصف الثاني من يناير الجاري.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن موعد رحلة التطعيم بلقاح سينوفارم في مصر.





الاستخدام الطارئ للقاح سينوفارم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح الصيني المضاد "سينوفارم" لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكدت على موافقة هيئة الدواء المصرية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاح سينوفارم، مشيرة إلى أنه قد بدء إعطاء اللقاح للطواقم الطبية في الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي.





تعاقد على لقاح سينوفارم

وتعاقدت مصر، الأسبوع الماضي مع السفير الصيني بالقاهرة على توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم فضلا عن تصنيعه عبر شركة فاكسيرا.





موعد التطعيم

وحول توقيت التطعيم بلقاح سينوفارم، أوضحت وزيرة الصحة، أن أول شحنة من اللقاح وصلت مصر في ديسمبر، وتشمل 50 ألف جرعة، لكن التطعيم سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية.





وستشمل الجرعة الثانية 50 ألف جرعة إضافية، ومن المتوقع وصولها "بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير الجاري.





وتكون الأولوية في التطعيم، للفرق الطبية، ثم للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.





وتجاوزت نسبة فاعلية لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا 97% ممن تم إعطاؤهم اللقاح في المرحلة النهائية من تجربة فى إندونيسيا.





وأثبت اللقاح فاعليته بنسبة 97% في التجارب السريرية المبكرة هناك، ولكن معدل الفعالية النهائى لن ينتهى إلا في يناير، بعد إعلان نتائج المرحلة الثالثة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



