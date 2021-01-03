هيئة ضمان الجودة والتأهيل تتفقد جامعة جنوب الوادي في قنا

استقبل الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد هيئة ضمان الجودة للتأهيل والاعتماد، الذى يزر الجامعة لاعتماد كلية التربية النوعية، بحضور الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وناقش رئيس الجامعة مع وفد الهيئة الذى يضم الدكتور فتحي محمد حسن عضو فريق المراجعة الخارجية من قبل الهيئة والدكتور دعاء منصور أبو المعاطي مراقب الهيئة القومية لضمان الجودة دور كلية التربية النوعية داخل وخارج الجامعة وما تقوم به من تجميل الميادين الشوارع وإشتراك كلية التربية النوعية فى كافة أنشطة المجتمع المدني.

حيث أنها كلية خدمية فى المقام الاول والوحدة الانتاجية بالكلية وخروجها الى المجتمع لتحقيق نفع للكلية والطلاب كما تناول رئيس الجامعة أيضًا مناقشة مشروعات تخرج طلاب الكلية وكيفية الاستفادة منها فى خدمة المجتمع.



