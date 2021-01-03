برلماني يطالب الحكومة بدعم مبادرة الغرف التجارية "بناء مصدر" لتصدير المنتجات المصرية للخارج

طالب النائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم لمبادرة الغرفة التجارية بالقاهرة " بناء مصدر " التي تعتزم الغرفة برئاسة المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إطلاقها خلال العام الجاري والبدء في اتخاذ خطوات توقيع بروتوكول تعاون مع بنكى «مصر» و«التجارى وفا بنك» لدعم وتمويل الشركات المحلية المشاركة فى مبادرة «بناء مصدر».





وأكد " الشريف " فى بيان له اليوم، أهمية هذه المبادرة لضمان تسويق منتجات الشركات والمنتجين المحليين فى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، مشيدًا بحرص بنك مصر بقيادة المصرفى الكبير محمد الأتربى رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس ادارة بنك مصر على المشاركة مع البنك التجارى وفا بنك فى هذه المبادرة.





وقال عضو مجلس النواب، أن ملف الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة بمختلف دول العالم امام المنتجات والسلع المصرية بجميع انواعها يجب ان يحظى بأولوية قصوى من الحكومة، مطالبًا بضرورة أن تكون هناك دراسات شاملة من المختصين بالحكومة خاصة من ممثلى التمثيل التجارى لمختلف الاسواق العالمية خاصة الأسواق العربية والافريقية لتصدير المنتجات المصرية اليها.





كما طالب النائب من الحكومة الاسراع فى وضع الخطط والاستراتيجيات التى تضمن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بالعمل على انتاج السلع والمنتجات التى يتم استيرادها داخل مصر للحد من فاتورة الاستيراد وكانت الغرفة التجارية قد أكدت انها تعتزم إتاحة تلقى طلبات الشركات الراغبة فى تسجيل البيانات والمنتجات المؤهل تصديرها للخارج خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقبها إعداد دورات تدريبية للكيانات المحلية، فى ضوء تأهيلها للدخول فى مشروع التصدير.





وأن الغرفة التجارية بحثت مع بنكى «مصر، والتجارى وفا بنك» فى سياق تقديم الدعم المالى بنسبة 100 % للشركات المحلية فى المشروعات التى تنفذها ضمن مبادرة «بناء مصدر»، إلى جانب تغطية التأمين والمخاطر على الشحنات المصدرة فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أنه طبقًا للبروتوكول المزمع مع البنكين، يوفر البنك كل الدراسات التسويقية والمنتجات المراد توريدها فى كل دولة على حدة.





وأكدت الغرفة التجارية أنها تسعى لتذليل كل العراقيل أمام المنتجين والشركات المحلية التى ستشارك فى مبادرة «بناء مصدر» فى ضوء زيادة عدد الكيانات المحلية المصدرة للأسواق الخارجية، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.



