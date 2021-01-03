مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

الأحد 03/يناير/2021 - 01:31 م
مسحة جديدة للأهلي
مسحة جديدة للأهلي
علي نبوي
أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق مسحة طبية اليوم، الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل النيجر في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر بعد غد الثلاثاء على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسحة جديدة رياضة بطل النيجر الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

موعد قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. التفاصيل الكاملة لاستبدال السيارات"الملاكي" القديمة بإخري تعمل بالغاز الطبيعي

منذ حوالي 22 ساعة

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

منذ 36 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

ثنائي بيراميدز يطلبان الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

منذ أقل من ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة قوية إلى والتر بواليا

منذ ساعة

نجاة الصغيرة ترد على شائعات تشريدها في الشارع

منذ حوالي 13 ساعة

عقبة وحيدة تقف أمام الزمالك لتجديد عقد نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

دافيد ألابا يختار فريقه المقبل

وكيل ساسي يفجر مفاجأة بشأن مفاوضاته مع الزمالك

12:47 م

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

10:23 ص

موسيماني يطلب قطع إعارة عمار حمدي

12:44 م

جيلبرتو وسيلة الأهلي لرحيل نجمه

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى