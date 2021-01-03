أول تعليق لمحافظ الشرقية على وفاة مصابين بكورونا بسبب الأكسجين (فيديو)
الأحد 03/يناير/2021 - 01:30 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة بها 25 مستشفى تتبع مديرية الصحة إلى جانب المستشفيات التعليمية والجامعية لتقديم الخدمة الصحية للمرضى.
وأشار "غراب"، خلال برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن هناك حصر يومي بكميات الأكسجين بالمستشفيات، موضحا أن التقرير اليومي يشير إلى توفر 81 ألف متر مكعب وهو يكفي لمدة 4 أيام، بجانب 1500 اسطوانة تكفي 10 أيام، مضيفا: "مخزون الأكسجين مفيش فيه مشكلة".
ونفى ما تررد عن وفاة حالات كورونا بسبب نقص الأكسجين، موضحا أنهم توفوا بسبب أن حالتهم كانت حرجة ويعانوا من أمراض مزمنة وليس بسبب الأكسجين.