مسحة طبية لوالتر بواليا قبل الانضمام للتدريبات الجماعية بالأهلي

الأحد 03/يناير/2021 - 01:28 م
والتر بواليا
والتر بواليا
أشرف عبد الناصر

خضع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية رفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأجرى بواليا المسحة الطبية؛ للاطمئنان عليه قبل الانتظام في تدريب الأهلي غدا الاثنين.

وظهر والتر بواليا في استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري

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