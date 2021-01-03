تغريم 150 مواطنًا خالفوا ارتداء الكمامات بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامه لمرور القليوبية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق إجراءات ارتداء الكمامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وتوخي الحذر من العدوى، وضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة والشوارع.





وقاد الحملة، العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامه لمرورالقليوبية، والعميد السيد رصاص مأمور قسم أول بنها، وجرى عمل مجموعة من الأكمنة فى شوارع العاصمة بنها أمام محطة السكة الحديد، وعلى الطرق العامة.





وأسفرت الحملة عن سحب 200 رخص قيادة وتسيير، وتوقيع غرامات على عدد كبير من المواطنين، ظهروا فى المواصلات العامة والشوارع دون ارتداء الكمامات، حيث جرى تغريم 150 مواطنًا 50 جنيها لعدم ارتدائهم الكمامات.





وأكد مصدر أمني، أنه في حالة اعتراض المواطن عن دفع مبلغ الخمسين جنيه، يتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لتطبيق عقوبة مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامة.



