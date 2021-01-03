الآن موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021 والاستعلام من خلال موقع التأمينات الإجتماعية

الأحد 03/يناير/2021 - 01:24 م
العلاوات الخمس
العلاوات الخمس

الآن موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021 والاستعلام من خلال موقع التأمينات الإجتماعية

موعد صرف العلاوات الخمس مع بدء العام الميلادي الجديد 2021 المرجح فيه صرف باقي دفعات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستحقة عن المدة من من الأول من شهر يوليو 2006 حتى الأول من يوليو 2015 والتي يتم صرفها لما يقرب من 2.4 مليون مواطن مصري سواء بالقطاع العام أو الخاص.

موعد صرف العلاوات الخمس
كلفت وزارة التضامن الإجتماعي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تستعد الأن كافة منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للصرف بدء من غدا الأحد الموافق الثالث من شهر يناير 2021 لصرف الدفعة الثالثة المقرره حسب خطة الطرف المحدده من قبل الوزارة مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحرص على سلامة المواطنين في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

خطوات الإستعلام عن العلاوات الخمس الدفعة الثالثة
- الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (اضغط هنا).
- الضغط على خدمة الإستعلام عن العلاوات الخمس.
- كتابة الرقم القومي للمستعلم المكون من 14 رقم.
- ثم كتابة اسم الأم للمستفيد.
- وضع علامة صح انك لست روبورت.
- واخير الضغط على ارسال الطلب.

الآن موعد صرف العلاوات الخمس الدفعة الجديدة 2021 والاستعلام من خلال موقع التأمينات الإجتماعية

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