(وانت في بيتك) | رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

الأحد 03/يناير/2021 - 01:22 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي

(وانت في بيتك) | رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

ننشر الآن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 (https://billing.te.eg/ar-EG) والتي حددت الشركة المصرية للاتصالات موعدا لإصدارها يوم 15 يناير 2021والخاصة بشهر ديسمبر ، وكانت الشركة وفرت مجموعة من الوسائل للاستعلام عن بعد وكذلك السداد ، بما لا يعرض المواطنين لمخاطر انتشار فيروس كورونا ، إذ تزيد فرص انتقال العدوى في التجمعات، وفي التقرير التالي نوافيكم بكافة التفاصيل.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021
كما هو معروف، تمنح الشركة المصرية للاتصالات عملائها فترة شهر سماح لسداد الفاتورة دون دفع غرامة.

تنتهي فترة السماح التي تقدمها الشركة  في يوم 14 فبراير 2021

بعد ذلك  تقوم الشركة بتحويل الخدمة في  الخط الأرضي  إلي نظام الاستقبال فقط يوم 15 فبراير 2021 .

ثم بعد شهر تقوم الشركة بعدها برفع الخط مؤقتًا من الخدمة في 15 مارس 2021 .

كما يتم  فرض غرامة تأخير على المتأخرين في سداد الفاتورة .

الاستعلام عن قيمة الفاتورة
يمكن معرفة قيمة الفاتورة من خلال عقب إصدارها إحدى الوسائل التالية:

الولوج لموقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الإنترنت https://billing.te.eg/ar-EG لمعرفة فاتورة التليفون.

ثم إدخال كود المحافظة وبعدها رقم التليفون للاستعلام عن قيمة الفاتورة .

كذلك يمكن معرفة قيمتها عن طريق الاتصال من التليفون الأرضي برقم دليل التليفونات 140 .

طرق السداد
أما عن طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي فيكون بالاختيار ما بين الآتي:

الذهاب غلى مكاتب الشركة المصرية للاتصالات (السنترالات)، أو الدفع الإلكتروني من موقع الشركة على شبكة الإنترنت (اضغط هنا)، كذلك عن طريق خدمات فورى وماكينات الصراف الآلي ATM وخدمة فودافون كاش.

أخيرا، نحيط سيادتكم علما بضرورة الانتباه لأهمية سداد الفواتير في المهلة المحددة وذلك لتجنب قطع خدمات الإنترنت المنزلي أيضا، ذلك لأن خدمات الإنترنت والواي فاي مرتبطة بتشغيل الخط.

(وانت في بيتك) | رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

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