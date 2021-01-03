تعيين 706  شباب.. واستخراج 876 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بالإسماعيلية

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 706 شاباً ، منهم شاب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2102 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال نوفمبر الماضي، قامت المديرية بإستخراج 386 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 490 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 215 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوي منها ودياً ، وتم تحويل 26 منها للقضاء ، و186 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 64 ألف جنيه لـ 24 عاملا ، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 21 ألف جنيه لـ 42 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 25 محضراً ، وبحث 6 شكاوي فردية ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 129 منشأة ، وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة ، كما قامت بمتابعة 167 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.







